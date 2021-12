Mãe nega que participante do BBB seja hermafrodita

A mãe de Marien Carretero, uma das participantes do Big Brother Brasil 13, negou que a filha seja hermafrodita. "Que maluquice é essa? Só pode ser alguém muito maldoso que começou esse boato. Minha filha tem tudo normalzinho desde que nasceu. Toma sua pílula para não engravidar. Teve seus namorados, todos machões e ciumentos", contou Fátima Carretero ao site Ego.

A dúvida foi levantada pelos próprios confinados do BBB 13. "Você não acha a Marien um pouco diferente não?", disse André para os bróders. O tema rapidamente apareceu no "trending topics" (assuntos mais comentados) do Twitter.

adblock ativo