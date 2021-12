Mãe do ex-BBB Yuri nega que filho tenha batido em namorada

A mãe e assessora do ex-BBB Yuri Fernandes, Claudinha Fernandes, declarou que não acredita que o filho tenha agredido a namorada Angela Sousa, na madrugada desta sexta-feira, 5, em Maceió (AL).

Em entrevista a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, ela falou que tudo não passou de uma briga normal de casal e negou que o filho esteja preso. "Tanto o Yuri quanto a Ângela estão na delegacia prestando esclarecimentos. O advogado dele já está a caminho e tudo vai ser esclarecido", disse.

Yuri e Ângela foram parar na delegacia após uma discussão no hotel que estão hospedados. Segundo declarações da Polícia Militar, ele é suspeito de agredir a namorada após uma briga dentro do quarto.

Yuri foi preso em flagrante após denúncia de funcionários do hotel, que relataram ouvir um barulho de briga vindo do quarto do casal, por volta das 3 horas. A recepção do hotel chegou a ligar para o quarto, mas o casal disse que estava tudo bem. Horas depois Ângela teria ligado e pedido socorro por estar sendo agredida.

O ex-BBB foi levado algemado para a Delegacia da Mulher da cidade. Ângela também foi levada para a delegacia para prestar esclarecimentos.

De acordo com a mãe de Yuri, a discussão aconteceu após os dois saíram para jantar e se excederem na bebida. O desentendimento teria começado na volta do casal para o hotel.

"Eles se divertiram muito e beberam muito. Quando voltaram para o hotel, tiveram uma discussão de casal dentro do quarto. Como estavam falando alto, o hotel interferiu, chamando a polícia. Esse é um procedimento comum do hotel. Foi só isso que aconteceu", disse Claudinha.

A mãe do ex-BBB também negou que o filho tenha batido na namorada. "O Yuri não agrediu a Ângela. Imagina um lutador do porte dele batendo nela? De qualquer forma, ele vai pedir um exame de corpo de delito para provar que agrediu ela", disse.

Sobre a namoro, a mãe de Yuri diz não acreditar que eles continuem juntos. "Duvido que o namoro continue depois que ela acusou o Yuri de agressão. Ele jamais faria isso", conta.

Yuri e Ângela estão em Maceió há dois dias. O casal, que reatou o namoro em julho, após dois meses separados, viajaram para passar mais tempo juntos.

Nas redes sociais, o casal faz inúmeras declarações de amor um ao outro. Em uma foto com a namorada, Yuri escreve na legenda "Simplesmente amor". Já Ângela cita um trecho da música "Cê Topa?", de Luan Santana, para falar da relação do casal: "Presta atenção em tudo que a gente faz. Já somos mais felizes que muitos casais...".

