Mãe diz que Andressa Urach "nasceu de novo"

A mãe de Andressa Urach, Marisete de Faveri, deu boas notícias em relação ao estado de saúde da filha.

"Minha filha nasceu de novo. Nossa! Ontem quando a vi acordada, chorei muito. Beijei, beijei, beijei. Sei que Deus me deu esse presente mais uma vez", disse ela na manhã desta quinta-feira, 4, ao site Ego.

Marisete contou ainda que Andressa já conversou com as enfermeiras e se emocionou junto com a mãe.

"Andressa não deixou eu sair. Ficava nervosa quando eu saía do lado dela. É porque ela havia saído do coma e tudo era novo. Hoje, graças a Deus, está melhor. Nessa hora, ela precisa muito de mim. Ela é muito guerreira", disse.

A mãe da modelo e apresentadora já havia utilizado as redes sociais para agradecer pela melhora. "Deus, sem você, é Deus, e você sem Deus quem é? Digo e repito todos os segundos da minha vida, sigo um Deus vivo, maravilhoso e misericordioso, Ele tudo pode! Obrigada, Jesus, obrigada, amigos, obrigada, obrigada e obrigada", escreveu.

Apesar de ainda estar em estado grave, Andressa Urach não respira mais com a ajuda de aparelhos. A modelo, segundo boletim médico divulgado na tarde desta quarta-feira, 3, teve uma melhora evolutiva em relação à terça-feira. Ainda não há previsão de alta e não há nenhuma nova cirurgia plenejada para Urach.

Confira o boletim médico na íntegra:

"A paciente Andressa de Faveri Urach encontra-se internada na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Nossa Senhora da Conceição desde a madrugada de 01/12/2014. Seu estado de saúde ainda é GRAVE, com melhora evolutiva em relação a ontem. Está despertando e respirando espontaneamente, sem auxílio de aparelhos. Não há procedimento cirúrgico planejado para hoje, até o presente momento. A despeito da melhora clínica observada, ainda não existe previsão de alta da UTI."

