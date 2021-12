Mãe de Narjara Turetta sofre com atendimento do SUS

A mãe da atriz Narjara Turetta está internada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro, e tem sofrido com a demora do atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, a idosa sofre de diversas complicações por causa da diabetes e há dias aguarda vaga para fazer os exames. A atriz se quer conseguiu agendar horários para a mãe.

Ainda segundo a publicação, os médicos ficam sem poder fazer um diagnóstico preciso devido a falta dos exames.

Narjara Turetta, que esteve no ar em "Salve Jorge" (Globo), está sem contrato com emissoras de TV e tem deixado de dar aulas em cursos de teatro para ficar como acompanhante da mãe no hospital.

