Mãe de Lindsay Lohan é condenada por dirigir embriagada

A mãe da atriz Lindsay Lohan foi condenada nesta terça-feira (3) a pagar uma multa de US$ 3 mil (cerca de R$ 6,8 mil) por dirigir embriagada e acima da velocidade permitida em uma rodovia de Long Island (Nova York).

Um juiz determinou Dina Lohan, 51, a cumprir cem horas de serviço comunitário, participar de um programa para motoristas alcoólicos e instalar um bloqueio no acesso de seu carro caso seja detectado álcool no sangue, informou o tribunal do distrito do condado de Nassau, em Nova York.

A mãe de Lindsay Lohan evitou a prisão, mas teve a carteira de habilitação suspensa, ao se declarar culpada no julgamento. Ela alegou que fugia dos paparazzi.

Ela foi flagrada dirigindo a 125 km/h em uma zona onde a velocidade máxima permitida é de 90 km/h, e o nível de álcool em sangue era o dobro do limite legal, como revelaram os exames médicos posteriores.

Lindsay Lohan tem um longo histórico de abuso de drogas e acidentes de trânsito. O álcool e seus problemas ao volante são um denominador comum nas andanças da atriz que em 2005, quando ainda era menor de idade, já participava de reuniões de Alcoólatras Anônimos, admitiu ser bulímica e o consumo de drogas.

