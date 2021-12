Mãe de Justin Bieber pede ao filho que procure ajuda

A mãe do cantor Justin Bieber se encontrou com o filho nesta segunda-feira (27), em um hotel do Pacífico panamenho, e lhe pediu que reflita sobre os últimos escândalos que mancharam sua carreira e o levaram para a prisão, informou a imprensa local.

Há três dias hospedado em um hotel de Punta Chame, 100 km ao sudoeste da capital panamenha, Justin recebeu a mãe, Pattie Mallette, nesta segunda. Também hoje ele tinha uma audiência marcada em um tribunal em Miami, nos Estados Unidos, de acordo com o canal Telemetro.

Segundo a emissora, a mãe de Bieber se reuniu com o filho e com parte da equipe que assessora o adolescente para conversar sobre os últimos episódios de sua vida polêmica e lhe pedir que "busque ajuda para uma reabilitação".

"Sua mãe veio muito preocupada" com a última polêmica gerada por Justin e teria dito ao filho "que ele tem de mudar, se tratar e buscar a luz", de acordo com a repórter da Telemetro, que teve acesso ao artista e a seus acompanhantes.

Bieber, de 19, ficou preso por mais de oito horas em Miami, na última quinta-feira, acusado de dirigir embriagado por drogas e álcool e de participar de um "pega" de rua. Ele foi solto, após pagar fiança de US$ 2.500.

A Telemetro mostrou imagens do cantor na praia, praticando esportes aquáticos e fazendo passeios de lancha, na companhia de várias pessoas.

"É a segunda vez que Justin está aqui conosco e está praticando todo tipo de esporte (aquático)", disse William Hayes, amigo de Bieber e administrador do hotel.

Depois de alguns dias no local, o hotel teve de ser fechado ao público, devido à presença de dezenas de fãs.

