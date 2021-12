Mãe de Gilberto Gil está internada com pneumonia

Segue internada no Hospital Português, em Salvador, a mãe do cantor e compositor Gilberto Gil. Claudiana Passos Gil Moreira, ou Dona Coló, de 99 anos, está na Unidade Coronariana do hospital.

Antes de ser transferida para a unidade, Dona Coló deu entrada no serviço de emergência, no dia 30 de janeiro, onde ficou até 11 de fevereiro. A paciente apresentava um quadro grave de pneumonia e dificuldades para respirar.

Neste sábado, 16, Gilberto Gil fez uma visita à mãe, que sofreu uma piora no quadro clínico. O hospital ainda não divulgou nenhum boletim médico sobre seu estado de saúde. As informações são da Folha de São Paulo.

adblock ativo