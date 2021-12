Mãe de filha de Latino faz acordo com cantor

Glaucia Deneno, mãe de um dos oito filhos de Latino, vai fazer um acordo extrajudicial e desistir do processo que move contra o cantor para receber a parcelas atrasadas da pensão da filha, nascida em 2013. De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, o valor processo passa de R$ 300 mil.

No ano passado, Fernanda Neiva, mãe de um outro filho de Latino, também desistiu de processo no valor de R$ 200 mil e fez acordo. Ela é mãe de Bernardo, de 3 anos.

Além de Glaucia, ainda correm na Justiça outros dois processos de pensão alimentícia contra Latino.

