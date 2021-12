Mãe de dois filhos tem dupla realeza

Dayse Barreto, 35 anos, é uma rainha por vocação. Eleita como Muzembela, a deusa do bloco afro Muzenza, na noite de quarta-feira, 28, ela acumulará, até o próximo dia 10 de fevereiro, um duplo reinado, já que é a dona da coroa do Òkánbi.

"Os blocos afros fazem parte da minha vida. Comecei como aluna da escola do Ilê Aiyê, fiz parte da banda Erê e, depois, da banda show. Dançar é o que me realiza", diz ela, que vibrou com mais esta conquista.

"É uma emoção muito grande. Afinal, terei que representar a beleza e a autoestima da mulher negra", afirma Deyse, que é morada do São Gonçalo do Retiro e mãe de um casal de filhos, de 9 e 4 anos.

*Com informações de Maíra Azevedo

