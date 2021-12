Mãe de David Luiz é contra namoro do filho

Dona Regina Célia, mãe do jogador David Luiz, é mesmo uma mãe coruja. Além de sempre torcer muito para o filho durante a Copa do Mundo, ela também não aprova o namoro do zagueiro com a portuguesa Sara Madeira, porque, segundo a própria, ele deveria aproveitar este momento "da melhor forma":

"Meu filho no momento está namorando, o que eu não queria agora. Acho que ele tem que aproveitar o momento da melhor forma, sem assumir compromisso sério", disse em entrevista ao colunista Leo Dias, e completou: "Marco durinho mesmo. Não tenho nada contra as garotas, mas só queria que ele tivesse algo sério depois dos 30 anos (ele tem 27)".

Sobre o jogo do Brasil contra a Colômbia nesta sexta-feira, 4, às 17 horas, pelas quartas de final, D. Regina se mostra confiante, e arriscou um placar de 2 a 0 para a Seleção Brasileira:

"Não acreditamos nessas coisas, Deus não falha, e tudo está no controle Dele. Sou tranquila nos jogos, mas, numa partida como houve contra o Chile, a coisa esquenta. O coração ficou sem controle na hora dos pênaltis".

David e Sara assumiram o namoro em 2010, mas quando ele se mudou para a Inglaterra para atuar no Chelsea, o relacionamento não resistiu à distância. No entanto, às vezes eles trocavam mensagens nas redes sociais, alimentando rumores de uma possível volta.

