Mãe de Christiane Pelajo diz que jornalista não pode falar

A notícia do acidente com Christiane Pelajo deixou muita gente preocupada. A apresentadora do Jornal da Globo sofreu um grave acidente ao cair de uma cavalo, precisou fazer cirurgia e segue em recuperação.

A mãe da jornalista, Elizabeth Pelajo, que está cuidando da filha na casa dela, na capital paulista, contou ao jornal O Dia que o susto já passou e que Christiane segue se recuperando.

"Ela está bem, quebrou o malar (osso da face sob os olhos) e se recupera da cirurgia com o rosto enfaixado. Vai demorar uns 20 dias para estar pronta para voltar ao trabalho", contou Elizabeth, lembrando que a filha ainda está impossibilitada de falar.

Elizabeth contou que Christiane caiu de um cavalo em uma fazenda no interior de São Paulo durante a folga do feriado de Corpus Christi.

A Comunicação da Rede Globo confirmou que não há previsão para Christiane voltar ao ar. Até lá o jornal segue sendo apresentado por William Waack.

