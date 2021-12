Mãe de ator revela namoro do filho com Bruna Marquezine

A mãe do ator Maurício Destri entregou que o filho está namorando a atriz Bruna Marquezine, durante uma entrevista ao "Mais Você", da Rede Globo, na manhã desta quarta-feira, 24.

O casal, que estava no programa e tinha acabado de negar a relação para a apresentadora Ana Maria Braga, ficou visivelmente constrangido.

"É muito bom ser a mãe do Maurício, e a sogra da Bruna Marquezine é melhor ainda. Espero que esse romance, namoro, dure até depois do fim da novela", disse Lucrécia Alves, mãe do ator.

Após a revelação, Maurício chegou a pegar o celular dizendo que ligaria para a mãe, possivelmente para dar uma bronca, mas Ana Maria Braga rebateu rapidamente, afirmando: "Eu também vou ligar para ela no intervalo".

Bruna e Maurício estão interpretando o casal Marizete e Benjamin, na novela "I Love Paraisópolis" (Globo).

