Mãe de ator o acusa de roubar para pagar prostituta e drogas

A mãe do ator Hugo Gross o acusa de tê-la roubado em R$ 400 mil. Segundo a aposentada Maria José, 80 anos, o filho teria vendido um apartamento no valor de R$ 700 mil e comprado um outro imóvel de R$ 300 mil para ela morar. O restante do dinheiro, de acordo com Maria José, teria sido usado para pagar dívidas com drogas e prostituta.

Ainda segundo a mãe do ator, ela atualmente passa necessidades e pede que o valor seja ressarcido pelo filho. A última aparição de Hugo Gross em uma novela foi em 2011, quando ele fez o papel de Tibério em Aquele Beijo.

"Tenho tudo documentado e queria que ele me ressarcisse de alguma maneira. Ele me expulsou da casa dele, me jogou aqui, nesse apartamento velho, sozinha, em setembro, e nunca mais veio me ver. Vivo de aposentadoria e estou passando necessidade. Ele contou para o corretor de imóvel, amigo nosso, que usou o meu dinheiro para pagar traficantes de drogas, agiotas e prostitutas. Ele tem uma agenda só de prostitutas. Meu filho é um drogado", disse ela, em entrevista ao jornal Extra.

Ela ainda informou que internou o filho em uma clínica para usuários de drogas em março, após encontrá-lo "num estado deplorável". O ator mora Barra, no Rio de Janeiro. "A médica que o atendeu disse que por pouco ele não teve uma overdose de cocaína. Nunca vi o meu filho daquele jeito, soltando espuma pela boca, com a casa cheia de moscas. Foi doloroso demais para mim. Chorei muito", disse.

Hugo Gross atuou em diversas novelas da Rede Globo, como Quatro por Quatro (1994), Zazá (1997), Uga Uga (2000), Da Cor do Pecado (2004), O Profeta (2006) e Malhação (2010).

