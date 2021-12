Mãe da filha de Henri Castelli explica reação à foto

"O que me revoltou foi não saber que ele levaria minha filha ao terreiro da mãe de santo. Fui surpreendida nas redes sociais com a foto da minha filha vestida de roupa de baiana e guia no pescoço. Não fui comunicada de nada! Sempre soube que ele era da umbanda e respeitei". Essa foi a explicação de Juliana Despírito, mãe da filha de Henri Castelli, ao falar, ao site Ego, sobre a foto em que a filha aparece ao lado de uma mãe de santo, publicada pelo ator no Instagram.

Juliana se revoltou e foi acusada de ser intolerante regiliosa. "O que me irritou foi ele não ter me avisado que iria levá-la ao encontro da mãe de santo e fazê-la posar com aquela roupa. Acho que ele fez isso de propósito. A religião é muito importante para a formação do ser humano e por se tratar de uma criança, precisa ser discutida entre pai e mãe. Ele não poderia ter tido essa atitude sem me consultar, pois eu o consulto para tudo, até para passeios e idas ao médico", disse ao Ego.

Ela afirmou ser evangélica e respetitar a religião dele, sem preconceito. "Tanto que sou evangélica e a madrinha da minha filha é kardecista", contou.chame

adblock ativo