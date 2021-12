Mãe da filha de ex-BBB Max diz que ele deve pensão

A modelo Kah Pinheiro, ex-mulher de Max Porto, acusa o campeão da nona edição do reality show Big Brother Brasil de não pagar pensão alimentícia à filha do casal há cerca de um ano. A loira chegou a postar um desabafo sobre o assunto nas redes sociais explicando toda a história após a exibição do programa Encontro com Fátima Bernardes, que na ocasião discutia o tema 'pensão alimentícia'.

"Me separei grávida, quando ela (a filha, de 2 anos) fez 4 meses tentei fazer um acordo sobre o valor da pensão com ele. Ele me oferecia um salário mínimo para criar uma criança. Entrei na justiça e estamos em uma batalha judicial. Ele alega que não tem dinheiro e que perdeu todo o prêmio. (Max) Se acha tão famoso que não pode arrumar um emprego decente para ajudar a sustentar a filha", publicou no microblog.

A moça disse ainda que o ex-BBB não visita mais a filha por estar fugindo do oficial de Justiça e não pagar o que deve. A informação é do colunista Leo Dias, do jornal O Dia.

adblock ativo