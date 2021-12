Mãe da atriz Kristen Stewart admite bissexualidade da filha

A mãe da atriz Kristen Stewart, Jules Stewart, confirmou a bissexualidade e o romance da filha com a suposta assistente pessoal, Alicia Cargile, durante entrevista ao jornal britânico Sunday Mirror. Jules ainda defendeu a felicidade da filha.

"Por que não aceitar que ela tenha uma namorada? Ela está feliz", falou.

Sobre a bissexualidade, Jules afirmou que "aprendeu a aceitar que sua filha gosta de homens e mulheres".

Kristen e Alicia já foram flagradas algumas vezes em clima de romance, mas nunca assumiram nada.

A atriz namorava com Robert Pattinson, com quem fez par romântico no filme "Crepúsculo" em 2008. O fim da relação foi bem conturbada, pois fotos de Kristen beijando o diretor de um outro filme em que estava trabalhando foram divulgadas.

