Madonna vem ao Brasil para inaugurar filial de sua academia

Madonna retornará ao Brasil, mas não para fazer shows. Entre março e abril de 2015, a cantora virá ao país para abrir sua primeira filial da academia Hard Candy Fitness, no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro.

Segundo o colunista Léo Dias, do jornal O Dia, Willian Rocha Parreira, empresário da estrela, está na Alemanha e acabou de fechar um contrato para abrir a nova sede em terras brasileiras.

Cerca de 40 mil dólares serão investidos na abertura da academia, que contará com a presença da rainha do pop na inauguração. A meta é abrir pelo menos dez novas filiais na América do Sul, em mais ou menos cinco anos. A primeira deverá ser inaugurada no início do ano que vem em Buenos Aires, na Argentina. Peru e Bolívia são outros possíveis países a ganhar uma "Hard Candy Fitness".

Madonna esteve no Brasil pela última vez em 2012, com a turnê "MDNA", e fez shows no Rio de Janeiro e em São Paulo.

adblock ativo