Madonna supera McCartney e vira cantora mais rica do mundo

Com um patrimônio estimado em US$ 800 milhões, Madonna é a cantora mais rica do mundo, de acordo com ranking produzido pela empresa voltada para o mercado dos ricaços, Wealth-X.

A popstar americana, que vendeu mais de 300 milhões de discos no mundo todo, superou o ex-Beatle Paul McCartney, 72 anos, que totaliza US$ 660 milhões na conta bancária.

Aos 56 anos, Madonna acaba de fazer um ensaio sensual para a Interview americana, em que não hesita em mostrar os seios.

