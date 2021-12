Madonna pode ter conta no Instagram cancelada por nudez

A rainha da música pop americana, Madonna, 54, conhecida por suas polêmicas na música e na vida pessoal, agora é sinônimo de controvérsia também na rede social Instagram. Segundo a empresa de compartilhamento de fotos, a cantora teve a conta bloqueada temporariamente porque teria violado a política de uso da rede.

O Instagram fechou a conta da artista por um período curto e retornou sob a ressalva de que, se ela publicasse qualquer fotografia nua ou com qualquer imagem com conteúdo adulto, teria o perfil descartado completamente.

Em vez de obedecer as recomendações e não tocar no assunto, ela resolveu publicar o e-mail que recebeu da administração do Instagram.

Madonna, no ar há apenas duas semanas com o perfil na rede, posta fotos de momentos de ensaio e do seu dia a dia, em frente ao espelho e também tomando drinks. Ao total, a cantora já possui cerca de 180.000 seguidores na rede.

