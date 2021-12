Madonna mostra os seios em ensaio de revista

Aos 56 anos, a ousadia de Madonna ainda dá o que falar! A cantora foi escolhida para ser a modelo da edição de arte da revista Interview e chamou atenção por mostrar os seios no ensaio. As imagens da cantora foram fotografadas or Mert & Marcus que já foram responsáveis por outras imagens dela.

A cantora também foi fotografada pela dupla para o novo catálogo da Versace, na campanha de primavera/verão 2015, de acordo com o jornal MF Fashion.

