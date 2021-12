Madonna leva queda durante show em premiação britânica

A popstar Madonna passou maus bocados na noite desta quarta-feira, 25, durante sua performance para "Living for Love", no Brit Awards.

Apesar do show quase impecável, preparado especialmente para a premiação britânica, o que mais chamou a atenção do público foi a queda da cantora logo no início da música.

Durante a coreografia, a capa utilizada por Madonna seria puxada por um dos bailarinos, mas ela não conseguiu desamarrar a tempo e foi junto com o acessório, caindo de uma plataforma montada no palco.

Apesar do acidente, a cantora levantou e deu continuidade à apresentação, mas era visível a sua expressão de susto.

O fato serviu para comprovar também que a rainha do pop não utiliza playback em seus shows, cantando com o acompanhamento de uma faixa pré-gravada.



Ela comentou o fato em seu perfil no Facebook. "Armani me pegou! Minha linda capa estava amarrada muito forte. Mas nada pode me parar e o amor realmente me levantou", escreveu, agradecendo as mensagens dos fãs.

Confira o vídeo:

