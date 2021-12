Madonna é a celebridade com maior renda, diz Forbes

A cantora Madonna, de 55 anos, lidera a edição de 2013 do ranking da Forbes com a renda de celebridades, depois de faturar estimados 125 milhões de dólares no último ano.

O valor decorre principalmente da turnê MDNA, que faturou 305 milhões de dólares, mas inclui também lucros relativos à venda de roupas e perfumes, além de vários investimentos.

O cineasta Steve Spielberg, cujo longa-metragem "Lincoln" fez sucesso nas bilheterias no último ano, ficou num distante segundo lugar, com 100 milhões de dólares acumulados no período encerrado em junho.

No caso de Spielberg, a renda veio principalmente dos direitos sobre filmes antigos, como "ET" e "Parque dos Dinossauros".

Em terceiro lugar, empatados com um rendimento estimado em 95 milhões de dólares, ficaram a escritora E.L. James, de "50 Tons de Cinza"; o radialista Howard Stern; e o músico e produtor de TV Simon Cowell.

A lista anual da Forbes se baseia em informações fornecidas por agentes, empresários, produtores e outros. A cifra leva em conta apenas dividendos relativos à atividade artística, e não exclui deduções tributárias, comissões de agentes e "os outros custos de ser uma celebridade".

