Madonna voltou a fazer crítica ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante um show beneficente em Miami, nos Estados Unidos, a cantora fez uma performance da canção "Toxic", de Britney Spears, com projeções ao fundo de imagens do magnata norte-americano enquanto cantava trechos como "Você sabe que é tóxico".

Estadão Conteúdo Madonna critica Trump e diz ter 'vergonha' de ser norte-americana

Ao falar sobre a população indígena de seu país, Madonna disse que os nativos tiveram suas terras destruídas. "Isso realmente me deixa envergonhada, envergonhada de ser norte-americana, envergonhada de ser um ser humano". Em outro momento, ainda dividiu o palco com Ariana Grande em um número que contou, até mesmo, com um beijo entre as duas popstars.

adblock ativo