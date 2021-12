Madonna compra casa no Rio de Janeiro

Depois dos rumores que ela passaria o Réveillon no Rio de Janeiro, Madonna deve desembarcar mesmo no Brasil é nas próximas semanas. O motivo, segundo o site Notícias da TV, seria para fechar a compra de uma casa no morro do Vidigal, bairro carioca famoso pela vista e por atrair celebridades.

Ela será vizinha do jogador de futebol inglês David Beckham.

A chegada da cantora, no entanto, não agradou muito aos moradores da comunidade, que andam reclamando dos altos preços dos imóveis da região.

