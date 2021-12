Luxo marca preparativos do casamento de jornalista baiana

Esbanjando poder e riqueza, a apresentadora do Jornal da Band, a baiana Ticiana Villas Boas, formalizará sua união com o empresário milionário Joesley Batista, dono da Fibroi (maior grupo processador de carne bovina do mundo), na próxima quinta-feira (25).

Para tornar o casamento um acontecimento marcante, o casal não economizou nos preparativos. O local da cerimônia, inclusive, foi construído especialmente para a ocasião, na região oeste de São Paulo.

Além disso, a jornalista tem viajado todas as sextas-feiras para Paris, na França, com o jatinho do futuro esposo, para experimentar o seu vestido na Maison Dior. No dia do casamento, ainda mais luxo. O show pós-cerimônia será animado por Ivete Sangalo e a dupla sertaneja Bruno e Marrone.

