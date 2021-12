Lulu se estressa com Daniel nos bastidores

O The Voice Brasil já acabou, mas rolou o maior fuá entre Daniel e Lulu Santos nos bastidores. Lulu criticou o sertanejo e disse que só engolia esse tipo de música no programa porque o cachê que a Globo paga é bom.



Daniel ouviu o desabafo do colega e fez cara feia, segundo uma pessoa da produção. Na hora, ficou um clima tenso no ar. Mas o sertanejo foi fino, não desceu do salto, e não quis levar adiante a alfinetada para não rolar briga.



Não é a primeira vez que Lulu expõe sua opinião desse jeito. Ele já chegou a dizer que "espingarda de dois canos serve pra matar dupla sertaneja". Os fãs do estilo ficaram revoltados.

