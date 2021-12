Luiza Possi sobre beijo em Fiuk: "Bebi demais"

Luiza Possi, de 30 anos, assumiu que trocou beijos com Fiuk, de 24, durante a festa de casamento de Thiaguinho e Fernanda Souza, na última terça-feira, 24, em São Paulo.

O que muitos não esperavam era a cantora revelar que não lembrava detalhes da noite com o rapaz. "Não me lembro direito. Bebi demais. Vocês jornalistas não sabem da missa um terço (risos)", respondeu ela, durante coletiva de imprensa da nova novela das seis, "Sete vidas", nesta quinta-feira, 26, no Rio de Janeiro.

De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, Luiza teria comentado que ela e o filho de Fabio Jr. se conhecem a pouco tempo, mas não descartou uma continuação.

"Não fico ligada nesses estereótipos de que tem que namorar ou casar. Pode ser que a gente fique amanhã. Estou vivendo um dia após o outro", disse Luiza, afirmando que "curtiu o momento".



Luiza não assumiu nenhum namorado desde que se separou de Pedro Neschling, em 2009. Fiuk está solteiro há quase um ano, desde o fim de seu relacionamento com Sophia Abrahão.

