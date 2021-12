Luiza Brunet e Xuxa aparecem no colo de Pelé em foto

Luiza Brunet começou a semana revirando o fundo do baú e postou, no Instagram, uma foto antiga em que Xuxa aparece sendo carregada por Pelé, na época que eles eram namorados, em Paris. Na legenda da imagem, a ex-modelo escreveu "Olha só".

Na foto, Xuxa aparece no colo do ex-jogador, sorridente, na frente da Torre Eiffel. Na imagem seguinte, Luiza também está nos braços de Pelé, mas com menos intimidade.

