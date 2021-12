Luiz Caldas: Ele quer ir além do 'Fricote'

Nos 30 anos da axé music, Luiz Caldas, precursor do ritmo, manda avisar: não ficará restrito aos antigos sucessos, como "Fricote". Ele quer mais: mostrará o que vem produzindo de novo. "Meus recentes trabalhos serão o carro-chefe do Carnaval. Procuro renovar a axé music, a minha axé music", afirma ele, acreditando que mudar o modelo da música baiana - que ganhou o país em 1985 com "Fricote" - é necessário.



"O tempo impõe a mudança", pontua. E, neste mês, os fãs já podem esperar mais um CD de Luiz dentro deste projeto: o de chula. E não só: antes do Carnaval, promete também o de samba "é" raggae, como ele grafa o título do trabalho. "Minha produção não para. Em 2010, lancei 10 CDs. E, de 2013 pra cá, um a cada mês", diz.



E a produção continua. Novos trabalhos serão lançados até dezembro, inclusive um de músicas de discoteca, ao estilo do filme "Os Embalos de Sábado à Noite", de 1977. Para 2016, descanso? Não, mais trabalho. Ele lançará uma ópera sobre a Independência da Bahia. Mas, antes, pensa no Carnaval. Na quinta e no sábado, ele puxará um trio especial sem cordas na Barra. Na terça, Luiz quer subir para o Campo Grande.

