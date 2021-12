Luis Ricardo tem alta do hospital após seis dias internado

"Saindo do Hospital... Foram 6 dias, 6 intermináveis dias de dores, preocupações, medos, inseguranças...", disse o apresentador Luis Ricardo, que teve alta nessa segunda-feira, 15, após ficar seis dias internado no Hospital Albert Einstein. Luis foi medicado depois que atingiu seu rosto com chamas, ao realizar um número de "cuspir fogo" durante o programa do Ratinho.

Ao sair do hospital, o ex-intérprete do Bozo publicou uma mensagem no seu Instagram. "Mas a grande força deste lamentável episódio, eu devo a Deus e a minha Família... Sem vocês não sei se teria garra, coragem e serenidade para enfrentar essa fatalidade!", escreveu. Luis ainda agradeceu ao Ratinho pelo apoio e a equipe médica.

Confira o vídeo do acidente do apresentador:

