Segundo o boletim médico do hospital Albert Einstein, onde está internado, Luís Ricado Monteiro sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau no rosto e na região cervical. O estado de saúde do apresentador é estável e ele está respondendo de forma favorável ao tratamento. O ferimento ocorreu depois que o ex-interpréte de Bozo realizou um número em que cuspia fogo na última terça-feira, 9, no Programa do Ratinho.

Durante o número, o ator acabou atingindo o seu próprio corpo e saiu correndo do palco enquanto os bombeiros tentavam apagar as chamas no local. "Estou muito emocionado com as palavras de carinho e preocupação! Agora que está mais calmo, quero informar que estou bem, continuo em observação, mas logo logo, estou em casa", escreveu Luís Ricardo em uma rede social.

O ator ainda informou que faz esse número desde a infância, na época em que vivia no circo e que nunca havia sofrido um acidente antes.

Confira o vídeo do acidente:

Da Redação Luís Ricardo sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus

adblock ativo