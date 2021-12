Luís e Astrid vão reinar no desfile de Os Mascarados

Na quinta de Momo, a partir das 22h, o circuito Barra-Ondina será tomado por foliões vestidos com as mais variadas fantasias. E, no topo do trio de Os Mascarados, um rei e uma rainha darão o ritmo para os súditos sedentos por alegria e diversão. Astrid Fontenelle, a majestade da festa pela 2ª vez, já avisou: "Levarei minha animação, porque adoro Carnaval". E mais, afirmou ela: "Podem me esperar no chão, que é onde a folia acontece".



O ator Luís Miranda, que assumirá o posto de rei (não o Momo, por falta de, digamos, peso), também contou que não quer fazer diferente de sua rainha. "Quero cair na festa", disse ele, que falou à Chame Gente no intervalo da gravação do programa 'Zorra Total' (Globo), na noite de ontem. Por conta do novo quadro no humorístico, ele chegará no dia do desfile um pouco antes da partida de Os Mascarados. "Termino de gravar e parto correndo para Salvador", garante ele.

