Ludmillah já se prepara para a próxima etapa do The Voice

Se baiano tem fama de retado, Ludmillah Anjos não poderia decepcionar seus conterrâneos. Neste domingo, 4, a cantora, que está na disputa do "The Voice" (Globo), reuniu os amigos para assistir à sua apresentação no duelo com a candidata Karol Cândido.

A emoção tomou conta de todos que estavam no bar Cantina da Lua, no Pelourinho, no momento em que a baiana foi escolhida por Carlinhos Brown (seu técnico musical) para continuar no programa.

De pé, os amigos aplaudiram e fizeram a festa para a moradora do bairro de São Marcos. "É uma emoção só. Muita gente me ligou para dizer que eu arrasei", diz Ludmillah.

Na hora do mata-mata ao som de "Não Enche", de Caetano Veloso, Ludmillah e Karol deram um show de interpretação, dançando juntas e "batendo cabelo", como bem definiu a cantora Preta Gil. Porém, a baiana admitiu que, no palco, sentiu uma rivalidade aflorada por parte de sua concorrente. "Ela queria se sobressair, mas eu soube tirar isso de letra", garante.

Agora, Ludmillah está esperando uma ligação da produção do "The Voice" para enfrentar a próxima fase do reality. Por enquanto, ela só sabe que a disputa será em trio.

Quer ficar por dentro das notícias do mundo das celebridades? Então curta a página e acompanhe as notícias do A TARDE sobre sua celebridade favorita. Acesse: https://facebook.com/chamegente

adblock ativo