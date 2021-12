Ludmillah Anjos retoma agenda de show após o Carnaval

Depois de descansar da maratona puxada durante o Carnaval, a cantora Ludmillah Anjos, ex-participante do reality show The Voice Brasil, retoma sua rotina de shows. O primeiro acontecerá neste sábado, 23, em Feira de Santana. A apresentação será no Clube BNB.

Já no domingo, 24, ela participará da primeira edição do projeto "J. Veloso convida no Mercado", promovido pelo cantor e compositor J. Veloso, em Salvador. O show gratuito será no Mercado do Peixe, às 18h, no Rio Vermelho.

adblock ativo