Ludmillah Anjos, do The Voice, faz show com Angela Ro Ro

A cantora baiana Ludmillah Anjos, participante do reality show The Voice Brasil, fará uma participação especial no show de Angela Ro Ro, que acontecerá em Salvador no próximo dia 22 de dezembro.

Ludmillah dividirá o palco com Angela na canção "Fogueira", de autoria de Ro Ro, que já fez sucesso nacional na década de 1980, na voz de Maria Bethânia.

O evento contará ainda com o show de abertura da cantora baiana Belpa Mariani, além da participação do DJ Chiquinho nos intervalos das apresentações.

