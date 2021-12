Ludmilla volta a ser alvo de reclamação por som alto; escute

A funkeira Ludmilla voltou a ser alvo de reclamações de vizinhos por causa da música alta. Para comprovar o abuso, uma mulher que reside perto da casa da jovem artista, em um condomínio de alto padrão da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, enviou um vídeo ao site do jornal Extra. A mulher também reclama dos palavrões dos funks e fala da falta de respeito da artista.

"Estou dentro da minha casa ouvindo a música nessa altura. Isso desde as 2h da tarde. São cinco para as 7h da noite. Se eu for mais perto da janela do meu quarto, vai piorar", diz a mulher que gravou o vídeo em sua casa.

"Aí, ela vai para televisão falar de respeito. Que respeito, Ludmilla? Você respeita os seus vizinhos? Com esses palavrões todos nessas músicas? Isso não é respeito. Tem bebê pequeno, vizinhança querendo descansar", reclamou.

A vizinha ainda lamentou o fato de não poder chamar a polícia para resolver a situação."Chama a polícia, a polícia para e entra (na festa). Vai recorrer a quem?".

