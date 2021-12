Ludmilla provocou várias risadas no "Programa do Porchat" exibido nesta segunda-feira, 26. A funkeira "sofreu" para conceder a primeira entrevista após realizar cirurgias plásticas no nariz e na bochecha. No programa, a cantora explicou por que fez os procedimentos, mas apresentou dificuldades para falar. Ela escondia a boca com a mão na hora de dar risada "para não virar meme".

Ao longo da entrevista, Porchat tenta fazê-la rir, mas a cantora resistiu. "Ela não está conseguindo dar risada", brincou o apresentador. "Estou anestesiada ainda, faz pouco tempo, duas semanas. Fui até na médica porque já estava me assuntando, mas ela disse que é normal", disse a cantora.

Em um momento do programa, Porchat questionou: "Esse cabelo é seu?". "É meu, eu que comprei", respondeu Ludmilla, arrancando risos da plateia.

Estadão Conteúdo Ludmilla 'sofre' para dar entrevista a Porchat após cirurgias plásticas

😼 A photo posted by Ludmilla (@ludmilla) on Sep 27, 2016 at 8:36am PDT <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

adblock ativo