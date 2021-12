Luciano se desliga de grife Use Huck após polêmica

O apresentador e empresário Luciano Huck se desligou da grife de roupas Use Huck, que associava a sua imagem aos produtos. A empresa foi alvo de polêmica por conta de camiseta com a frase "Vem ni mim que eu tô facin", lançada em versão adulta e infantil. Ele afirmou publicamente o afastamento em entrevista à revista Época, publicada no dia 24 deste mês.

Casado com a colega de ofício, Angélica, e pai de três filhos, o apresentador pediu desculpas pela falha da marca. "Aprendi que meu maior patrimônio é meu nome e, por isso, não posso associá-lo a algo que fuja do meu controle. Claro que não foi um erro intencional, tanto da parte deles quanto da minha. Mas preferi me desligar da Use Huck", tangenciou na entrevista o ex-dono da grife, que chegou até a ser notificada pelo Procon.

Luciano foi acusado de estimular a pedofilia com a frase na camisa da marca e muito criticado nas redes sociais. A partir de agora, o apresesentador afirmou que vai se dedicar apenas à TV e à família. "Ainda faço investimentos "em startups" (negócios inovadores e arriscados) com uma molecada inteligente, mas o meu tempo hoje é 100% dedicado à TV e ao que está da porta para dentro da minha casa", completou.

Se tem uma coisa que Luciano não tem motivo com o que se preocupar é a audiência do seu programa Caldeirão do Huck, da Rede Globo, que vai de "vento em popa" e é líder de audiência há 15 anos. Desde o último sábado, inclusive, o programa passou a ter 40 minutos a mais. "Sempre sobrou conteúdo que não dava para usar no programa, vamos aproveitar, completou.

Camiseta da marca Use Huck que gerou polêmica.

