Luciano Huck pede opinião dos fãs para escolher seu figurino

O apresentador Luciano Huck é um dos famosos que mais interagem com seus fãs nas redes sociais. Prova disto foi a foto publicada na noite desta sexta-feira, 3, em seu perfil no Instagram, no qual ele aparece em um camarim cercado por diferentes roupas.

"Esta roupa está ok?", perguntou Luciano, que escolhia o figurino para a gravação do programa Caldeirão do Huck. As respostas dos seguidores foram bastante diversificadas: uns aprovaram o look escolhido pelo apresentador e outras deram novas dicas de como se vestir bem.

"Bom dia! A roupa tá otima! A galera aqui de Nutley NJ tá ligada no Calderão", revelou a internauta Cristiane Cancado. Já a designer Mariana Almeida mandou seu recado: "Não gostei...Aí no meio deve ter uma melhor!!", alfinetou.

Resta saber se o apresentador seguiu os conselhos dos fãs e mudou o figurino para o programa.

