Luciano Huck diz que vai processar Rafinha Bastos

Depois do humorista Rafinha Bastos chamar Luciano Huck, que se negou a fazer o teste do bafômetro em uma blitz da Lei Seca, de "playboy inconsequente", o apresentador da TV Globo afirmou, por meio de nota divulgada nesta segunda-feira, 3, que irá processá-lo.

No comunicado, Huck classificou os comentários do humorista como "grosserias gratuitas e desproporcionais".

Confira a seguir a íntegra da nota encaminhada pela assessoria de imprensa do apresentador:

"Sobre a apreensão da sua CNH, Luciano Huck já se manifestou a respeito em sua fanpage no Facebook.

Quanto à discussão gerada, não existe a necessidade de nenhum comentário extra por parte do apresentador que ressalta que discussões positivas são sempre bem-vindas. Sobre as grosserias gratuitas e desproporcionais, ele entende que este assunto deve ser tratado nas esferas do judiciário. E assim será."

adblock ativo