Luciano Huck dá casa nova e leva pito

Nem toda família fica feliz com o resultado do quadro Lar Doce Lar do "Caldeirão do Huck" (Globo). Um exemplo é Touro Moreno, pai dos boxeadores Esquiva e Yamaguchi Falcão.

"Queria uma academia de boxe, não uma casa", reclamou Moreno, que agora não tem onde treinar os filhos. Ele disse que não tem como manter a casa e que precisa da ajuda de vizinhos para pagar as contas.

