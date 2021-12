Luciano Huck adora fazer dívida parcelada

Em entrevista ao colunista Léo Dias, do jornal "O Dia", Luciano Huck contou que, apesar da conta bancária gorda, não é do tipo que paga as despesas à vista. "Eu adoooro comprar parcelado! Se for sem juros então, eu acho ótimo", revelou. Ao ser perguntado sobre quanto dinheiro tinha na carteira, o apresentador mandou na lata. "Agora devo ter R$ 1 mil na carteira".

