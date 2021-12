Luciana Gimenez nega que esteja anoréxica: "Engordei 4 Kg"

Após desmaiar durante a exibição ao vivo do programa "Superpop", da Rede TV!, na segunda-feira, 26, Luciana Gimenez viu muitas especulações sobre sua saúde circularem na mídia.

A apresentadora, que preferia não tocar mais no assunto, conversou com o colunista Leo Dias, do Jornal o Dia, e justificou o mal estar por conta de uma forte gripe. Luciana ainda confessou que está "pouco estafada".

"Fico tentando fazer tudo, estender mais do que eu posso, com filho pequeno, tento tapar buraco e abraçar o mundo. Não aguentei, fiquei tonta e desmaiei", contou.

Luciana negou que esteja anoréxica e afirma que come bem, porém pouco. "Na segunda-feira, eu tinha jantando com os meus filhos antes de ir para o programa e comi de tudo: quinoa, brócolis, batata, salada e frutas. Comi tudo, só que eu como pouco. As pessoas não notaram porque sou alta, mas eu engordei quatro quilos", disse.

A apresentadora disse ainda que não faz "dieta maluca" e se defendeu as especulações: "Sou ser humano como todo mundo e também fico doente".

