Depois de dar um susto nos convidados e telespectadores do "SuperPop", da RedeTV!, ao desmaiar no programa ao vivo na noite desta segunda-feira, 26, Luciana Gimenez deu notícias pelas redes sociais: "#gripebrava", escreveu a apresentadora no Twitter, sem esclarecer o que de fato lhe aconteceu.

Luciana, que debatia sobre tipos de religiões com lideres de diferentes crenças, teve um mal estar e acabou desmaiando no palco da atração no meio da conversa. O programa chegou a sair do ar por um tempo, retornando com a Luciana agradecendo a presença dos convidados. "Quero agradecer a presença de todos vocês. Obrigada pela energia boa que vocês me passaram porque eu estava precisando." , disse a apresentadora.

O jornalista Felipeh Campos, que estava entre os convidados, acalmou os fãs de Luciana pelas redes sociais. "A @lucianagimenez sentiu-se mal é teve um queda brusca de pressão. Ela está gripada, imunidade baixa e o corre corre acaba fazendo essas coisas... Agora ela está bem descansando com seus filhos e maridao!! Oba", escreveu.



Assista ao vídeo do momento que Luciana Gimenez desmaia:

Da Redação Luciana Gimenez fala sobre desmaio ao vivo: "#gripebrava"

