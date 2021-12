Lucas Lucco e bailarina do Faustão estão juntos

Lucas Lucco está conhecendo melhor a bailarina Ana Paula Guedes, sua professora no quadro Dança dos Famosos, do "Domingão do Faustão" (Globo).

De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, Ana Paula tem viajado ao lado do sertanejo e até já conhece a família do músico.

Por enquanto, o casal tem negado o envolvimento.



No mês junho, o sertanejo chegou a ser apontado como affair da apresentadora Eliana, recém-separada do músico João Marcello Bôscoli. Na época, Eliana negou o romance e afirmou que quer ficar solteira.

"Tem gente que adora me arrumar namorado, mas eu não quero ficar e nem namorar ninguém. Quero é cuidar do meu filho e me dedicar ao trabalho. Continuo solteira", disse ela, em entrevista ao portal R7.

