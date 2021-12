Lucas e Orelha sofrem preconceito após vitória no SuperStar

Lucas e Orelha conquistaram o título de banda campeã da segunda edição do programa "SuperStar", da Rede Globo, na noite deste domingo, 12, mas isso parece ter incomodado algumas pessoas. Nas redes sociais, os meninos estão sendo vítimas de preconceito.

Os internautas, que não concordaram com a decisão da disputa, passaram a atacar os meninos com comentários xenofóbicos, associando a vitória às eleições, onde a presidente Dilma se reelegeu com maior número de votos vindos das regiões Norte e Nordeste do país.

Veja alguns dos comentários:

Usuários utilizaram redes sociais para criticar vitória de dupla (Foto: Reprodução/Twitter)

