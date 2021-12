Lucas e Orelha falam de "SuperStar" e agradecem Thiaguinho

Lucas e Orelha são finalistas - junto com as bandas Scalene, Dois Africanos e Versalle - do programa "SuperStar", da Rede Globo, e estão hospedados em um hotel, no Rio de Janeiro, onde esperam e se preparam para a competição, que acontece neste domingo, 12. Os baianos, têm o cantor Thiaguinho como padrinho no programa e, em entrevista ao site Ego, aproveitaram para agradecê-lo pelos conselhos e pelo apoio.

Os meninos explicaram porque escolheram o cantor como padrinho. "Nós recebemos muito apoio dele, e uma torcida muito grande para que a gente crescesse. Não foi à toa que escolhemos o Thiaguinho para ser nosso jurado, para pertencermos ao seu time. Ele interpreta a soul music, que nos representa muito", contaram.

Quando perguntado sobre o principal ensinamento recebido de Thiaguinho, Orelha falou sobre a persistência e a fé passadas pelo cantor. "Com certeza a ser persistente. O Thiaguinho nos ensinou a ter fé e a nunca desistir daquele sonho. Esse ensinamento levaremos para sempre. Levaremos no coração todos os conselhos que aprendemos dele", falou.

A final

Sobre a final do programa, Lucas e Orelha contaram que - por conta da ansiedade, da preparação e da rotina de gravações -, não estam conseguindo dormir e que quando isso acontece, sonham se tornando campeões.

"Eu não durmo mais. Estamos numa rotina forte de ensaios, de gravações, de entrevistas. Saímos do hotel por volta das 7h e só voltamos depois das 23h", disse Orelha. "Nós temos sonhado todas as noites com a final, que somos campeões. É fechar os olhos e o sonho começar. E eu espero que esse sonho se realize, porque eu só penso positivo quando estou na cama imaginando. Já somos vencedores por chegar até aqui, mas queremos demais ser campeões", completou Lucas.

