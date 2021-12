Luana Piovani revela que está grávida de gêmeos

Luana Piovani, de 38 anos, revelou que vai aumentar a família. Ela e o marido, o surfista Pedro Scooby, de 26, já são pais de Dom, de 2.

A atriz contou a novidade, neste domingo, 1º, para os seus seguidores do Instagram. Ela gravou um vídeo do primogênito falando que vai "apostar corrida com os dois irmãozinhos" que vão chegar.

Em seguida, Luana postou uma foto em que aparece de perfil, com as mãos de Dom na barriguinha já começa a aparecer.

!!😳😳😳😳😳😳!! 🙏🙏😂😂😂🙏🙏 ❤️👦👶👶❤️ #gratidao #obrigadasenhor #afamiliatacompleta #meubolotatranscende vai ensinar tudim😍😍😍 Um vídeo publicado por Luana Piovani (@luapio) em Mar 1, 2015 às 4:24 PST

Dom ta curtindo a noticia❤️❤️❤️e eu estou transbordando😍😍😍 #repost @pedroscooby Obrigada Senhor por essa graça divina🙏👶👶👦🙏 #gratidao 👼 Uma foto publicada por Luana Piovani (@luapio) em Mar 1, 2015 às 9:27 PST

