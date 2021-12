Luana Piovani revela que conta com a ajuda de cinco babás

Apesar de estar desempregada há algum tempo e de já ter se queixado disso com os fãs, a atriz Luana Piovani parece não estar com problemas orçamentais. Durante um bate-papo com seus seguidores em uma transmissão ao vivo no Facebook, na manhã desta sexta-feira, 6, ela revelou que seus filhos - Dom, de 3 anos, e os gêmeos Liz e Bem, de 7 meses - têm cinco babás.

"Programação do dia? Vou sair para comprar presente para o Dia das Mães para as babás. São cinco babás e mais a dona Edilene, seis", disse.

Sem contrato com a TV, desde o final da série global "Dupla Identidade", onde interpretou a psiquiatra forense Vera, Luana, os filhos e o marido, o surfista Pedro Scooby, vivem em um casarão de seis quartos (sendo três suítes) e piscina, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo o site Ego, para residir no lugar, a loira paga mensalmente R$ 17 mil de aluguel.

