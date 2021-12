Luana Piovani é criticada nos bastidores do teatro infantil

A sensualidade de Luana Piovani está sendo alvo de críticas nos bastidores do teatro infantil. Segundo a colunista Fabíola Reipert, do R7, as fotos da atriz sem roupa em redes sociais causaram uma certa estranheza do meio artístico.

A crítica está na postura da atriz. As pessoas não concordam que uma atriz que se dedique a trabalhar com crianças esteja envolvida com tanta exposição e polêmicas.

Recentemente, Pedro Sooby, marido da atriz, postou fotos da Luana em um momento íntimo do casal nas redes sociais. Em uma delas, Luana aparece aparentemente nua, dentro de uma banheira de espumas. Na ocasião, Luana e Sooby comemoraram Boldas de Papel - um ano da oficialização da relação.

